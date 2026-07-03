Festival Faites de l’Image 2026 à Toulouse : 25 ans de magie visuelle avec Les Vidéophages

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L’été culturel toulousain s’apprête à vivre un moment fort avec le retour très attendu du festival « Faites de l’Image ». Les vendredi 3 et samedi 4 juillet 2026, l’association Les Vidéophages célèbrera la 25e édition de son événement phare. Pour ce quart de siècle dédié aux arts visuels et à la convivialité, le festival investit un tout nouveau terrain de jeu, à la fois sauvage et chargé d’histoire : le Parc de la Poudrerie, sur l’Île du Ramier.

Une 25e édition au cœur de l’Île du Ramier

« Boum-boum, 25 ans qu’il bat son plein, le petit cœur des Vidéophages ». C’est avec cette poésie caractéristique que l’association toulousaine annonce la couleur de cette nouvelle édition. Après avoir fait voyager ses écrans et ses installations aux quatre coins de l’agglomération, l’équipe pose cette année ses valises dans un espace intercalaire inédit : le Parc de la Poudrerie.

Ce poumon vert méconnu, situé à proximité du quartier Empalot, offre un contraste saisissant : un lieu autrefois lié à l’industrie explosive toulousaine, devenu aujourd’hui une oasis paisible, propice à la rêverie. Sous les palmiers et face au grand beffroi, le festival transformera cette « lande nomade » en un véritable espace d’expression artistique le temps de deux nuits sous les étoiles.

Près de 40 projets artistiques au programme

Fidèle à son ADN, la Faites de l’Image est une immense invitation à la curiosité. Cette édition rassemble 56 artistes passionnés autour d’une quarantaine de projets multidisciplinaires.

Installations et Expositions éphémères

Dès la tombée de la nuit, le parc s’illuminera grâce à des scénographies spectaculaires. Les festivaliers pourront déambuler à travers des œuvres immersives telles que le mapping d’Oskar, les créations de L’Interrupteur ou la X-Bones Expérience de Christophe Jacquemart & Clément Combes. Côté expositions, les arts graphiques seront à l’honneur avec, entre autres, les photographies de Walkind Rodriguez (Change of Address) et les créations de Delphine Fabro.

Ateliers participatifs

La Faites de l’Image, c’est aussi faire par soi-même ! De nombreux ateliers seront ouverts à tous : création numérique et découpe laser avec Combustible Numérique, initiation à la typographie picotera, ou encore sérigraphie avec L’InsoLoutre. Les plus curieux pourront même se faire tirer le portrait grâce à un studio ferrotype artisanal.

Du cinéma, des concerts et des performances

Le cœur battant du festival reste l’image animée sous toutes ses formes.

Les incontournables projections

Les Vidéophages proposeront leurs traditionnelles sélections de courts-métrages avec un grand « Best of » des soirées mensuelles. Les plus jeunes (à partir de 6 ans) ne seront pas en reste avec le Vidéo Mômes, diffusé directement dans l’intimité du vidéo-bus.

Musique et expériences sonores

La bande-son de ces deux soirées sera assurée par une sélection d’apéro-concerts et de ciné-concerts éclectiques : des sonorités tropicales de Jali Flora au post-rock de Mona Kazu, en passant par les mélodies de Loa Frida.

Pour une expérience d’écoute hors du commun, le public pourra également se tourner vers les concerts au casque mettant en vedette la scène alternative locale (1Up Collectif, Toulouse Noise Consortium, etc.). Enfin, la danse vidéo-interactive trouvera sa place avec la performance captivante Effleuves portée par la Cie Furtive.

Informations pratiques

Une manifestation tout public, en plein air et résolument tournée vers le partage. Venez avec vos yeux d’enfants et votre curiosité pour participer à cette explosion créative !