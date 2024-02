Le concert de Freeze Corleone officiellement annulé 

Partager Facebook

Le tribunal administratif de Toulouse a confirmé vendredi l’arrêté d’interdiction du concert de Freeze Corleone prévu au Zenith Toulouse Metropole le dimanche 25 février 2024.

En conséquence, ce concert est annulé. La production étudie une date de report que nous vous communiquerons dès que possible. Les billets achetés resteront valables pour cette nouvelle date. Pour celles et ceux qui le souhaitent, le remboursement de leur billet est possible auprès de vos points de vente.

Pour rappel, en début de semaine, la Préfecture de Haute-Garonne interdisait la tenue du concert du rappeur expliquant que Freeze Corleone est « un artiste controversé dont bon nombre de ses titres contiennent des propos complotantes, ouvertement antisémites et homophobes ». Avant de rajouter que le contexte géopolitique tendu depuis l’attaque lancée du Hamas le 7 octobre en Israel pouvait entrainer de la violence lors de la date toulousaine : «l’évolution de la situation est de nature à amplifier les revendications et les contestations. Il existe ainsi un risque élevé que soient à nouveau tenus, à l’occasion de ce spectacle et en marge de celui-ci, des propos constitutifs d’une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l’ordre public (affrontements notamment). »

Le rappeur et son équipe avait fait appel de la décision devant le tribunal administratif de Toulouse. Débouté, Freeze Corleone ne sera pas en concert de 25 février au Zénith.