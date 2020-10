Le concert de Charles Aznavour en décembre dans les Gaumont de Toulouse

Partager Facebook

Pour rendre hommage à Charles Aznavour, les cinémas Gaumont Toulouse Wilson et Labège proposent de découvrir un concert au Palais des Sports lors d’une séance unique le 10 décembre 2020.

La dernière tournée mondiale de Charles Aznavour, qui l’a emmené dans les plus grandes villes d’Europe, d’Amérique du Nord, de Russie et bien sûr à Erevan, en Arménie, se clôture avec 6 dates affichant complet au Palais des Sports.

Prouvant une fois de plus que le désir de chanter n’a pas d’âge, il offre au public une interprétation historique de ses plus grands titres. Avec toujours autant d’honnêteté et d’émotion, le réalisateur du film de ce concert, Marc Di Domenico, restitue la vérité d’Aznavour, artiste à la fois phénoménal et insondable.

La diffusion de ce concert mythique au cinéma est une occasion unique, pour ceux qui l’ont toujours aimé, de lui rendre hommage. L’événement sera diffusé dans les cinémas Gaumont Toulouse et Labège.

Infos et réservations : cinemaspathegaumont.com