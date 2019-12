Découvrez les maillots 2020 du Toulouse Olympique XIII

Partager Facebook

Le TO XIII a dévoilé les maillots que porteront vos Olympiens lors de la saison 2020 de Championship.

En vente à la boutique du TO dès le début de la saison 2020, il est possible de réserver l’un de ces deux maillots, ou les deux, en le(s) précommandant dès maintenant : plus d’infos sur www.to13.com

Et pour toute précommande, recevez une carte de réduction de 5€ valable sur les achats réalisés à la boutique lors du premier match de la saison, le 1er février !

La collection training déjà en vente

Pour vous faire patienter, les vêtements de la gamme « Training » que portent les joueurs de l’équipe fanion du TO à l’entraînement sont eux d’ores et déjà disponibles à la boutique, située sur le complexe sportif Toulouse Lautrec (26 impasse Barthe, 31 200 Toulouse), ou en ligne, via https://boutique.to13.com/.

D’autres produits du nouvel équipementier du club Olympien, Joma, et distribués par Ô Sports, seront en vente dès le samedi 1er février contre York City, au stade Ernest-Wallon (18h).