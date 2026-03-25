Festival Drums Summit à Toulouse : Rencontre Musicale Inédite à la Médiathèque José Cabanis le 26 mars 2026 !

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Le rythme va s’emparer de la Ville Rose ! Dans le cadre de l’incontournable Festival Drums Summit, la Médiathèque José Cabanis de Toulouse vous donne rendez-vous le jeudi 26 mars 2026 à 18h00 pour un événement exceptionnel et 100% gratuit. Amateurs de percussions, musiciens passionnés ou simples curieux, préparez-vous pour une plongée fascinante dans l’histoire de la batterie et de ceux qui la font vibrer.

« Batteurs en 150 figures » : L’encyclopédie rythmique de Daniel Dumoulin

Au cœur de cette soirée, le public toulousain aura le privilège d’assister à une rencontre musicale autour de la sortie du livre événement Batteurs en 150 figures, en présence de son auteur, Daniel Dumoulin.

Figure incontournable de la scène musicale locale et pédagogique, Daniel Dumoulin n’est autre que le directeur de la célèbre école de batterie Dante Agostini Toulouse. Fort de son expérience, notamment en tant qu’intervenant en licence de musicologie jazz à l’Université Toulouse Jean-Jaurès, il livre ici une œuvre titanesque.

Son ouvrage est une véritable bible pour les passionnés :

150 batteurs réunis pour la première fois « sur une même scène » littéraire.

150 histoires captivantes racontant une passion commune et dévorante pour la musique et le rythme.

150 biographies minutieuses évoquant les piliers des plus grands groupes de l’histoire, tout en rendant un bel hommage à des personnalités parfois oubliées.

Une rencontre littéraire… mais surtout musicale !

Que serait un hommage à la batterie sans musique live ? Pour donner vie aux pages de ce livre, l’événement ne se contentera pas d’être une simple conférence. Il s’agira d’une véritable rencontre musicale interactive et rythmée.

Pour l’occasion, Daniel Dumoulin sera très bien entouré. L’événement comptera sur la participation active de Jean-Marc André et Jean-Louis Guiraud, qui viendront enrichir les échanges. Côté musique, le groove sera assuré par les talentueux batteurs Corto Falempin-Creusot, Romain Choisy et Fred Theiler, prêts à faire résonner le Grand auditorium de la médiathèque.

Une heure et demie de partage, d’anecdotes historiques et de démonstrations percutantes pour célébrer l’instrument roi de la section rythmique.

Informations Pratiques

Voici le récapitulatif pour ne pas manquer ce temps fort du Festival Drums Summit :