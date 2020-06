Le Café-Théâtre les 3T se délocalise dans un château au nord de Toulouse !

Partager Facebook

Dès ce 23 juin, délocalisation pour le Café-Théâtre des 3T dans un chateau au Nord de Toulouse !

La reprise approche le Café-Théâtre des 3T après plusieurs semaines de confinement. Et ce sera une réouverture exceptionnelle à partir de ce 23 juin dans le Château de la Garrigue, près de Toulouse. Pour fêter cette reprise, Mélissa et Fred, Pat Borg et Florent Peyre vous donnent rendez-vous en plein air pour une programmation exceptionnelle durant l’été.

Les règles sanitaire seront respectées pendant les spectacles en plein air au Chateau de la Garrigue. Bonne nouvelle, on pourra arriver dès 18h et on pourra se restaurer sur place avant le début du spectacle.

Le trio Toulousain pour la reprise

Pour reprendre sous de meilleurs cieux, le trio Toulousain, Melissa Billard, Pat Borg et Fred Menuet joue la pièce Aéro Malgré Lui, une satire sur le monde du travail. Avant le confinement, cette pièce était un succès total avec plus de 4 000 spectateurs et était complet pour plusieurs mois encore.

Deux dates pour Florent Peyre

Les 28 et 29 juillet, l’excellent Florent Peyre présentera en exclusivité au 3T son nouveau spectacle où l’humoriste interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale, un soir de première…Entre le one-man-show et la pièce de théâtre, il incarne en même temps plus d’une vingtaine de personnages et pas moins de 5 animaux (dont 4 en voie de disparition…) dans une performance unique et jubilatoire ! Rires, folie et frénésie garantis !