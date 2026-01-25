Le Bikini : La 25e Convention du Disque débarque ce dimanche !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avis aux mélomanes et aux « diggers » de la Ville Rose ! Ce dimanche 25 janvier 2026, le temple du rock toulousain change de visage. Pour sa 25e édition, l’incontournable Convention du Disque de Toulouse s’installe au Bikini pour une journée dédiée à la passion du support physique.

Que vous soyez collectionneur de vinyles rares ou simplement amateur de l’objet, c’est l’événement de ce début d’année à ne pas manquer.

Des dizaines de milliers de pépites à dénicher

Imaginez des dizaines de boutiques éphémères regroupées en un seul lieu. Des exposants venus de toute la France (professionnels, particuliers et associations) déballeront leurs plus beaux trésors :

Supports : 45T, 33T (LPs), CD, DVD musicaux, mais aussi produits dérivés et accessoires.

Tous les styles : Du Rock au Metal, en passant par la Soul, le Hip-Hop, l’Électro, le Jazz ou la Variété française.

Ambiance : La journée sera rythmée par des DJ sets « feel good » pour fouiller dans les bacs en musique.

Plus qu’une foire, une expérience au bord du Canal

Le cadre mythique du Bikini offre bien plus qu’une simple zone de vente. Entre deux trouvailles, vous pourrez profiter pleinement du lieu :

Détente : Le patio et les abords de la piscine pour une pause au grand air.

Services : Deux bars et un espace restauration sur place pour tenir toute la journée.

Horaires : Ouverture non-stop de 10h00 à 18h00.

📍 Infos Pratiques

Date : Dimanche 25 janvier 2026

Lieu : Le Bikini, Rue Théodore Monod (Ramonville-Saint-Agne)

Horaires : De 10h00 à 18h00

Entrée : 3 € sur place

Gratuité : Moins de 16 ans, étudiants et demandeurs d’emploi

Le conseil Toulouseblog : Arrivez tôt pour dénicher les meilleures pièces avant qu’elles ne s’envolent !