Le Marguest’Ô Rural Art Festival : L’événement culturel incontournable de ce printemps 2026

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À la recherche d’une sortie conviviale, chaleureuse et riche en découvertes artistiques pour clôturer le mois de mai ? Le samedi 30 mai 2026, l’association Marguest’Ô Live investit la place du village d’Aucamville (Tarn-et-Garonne) pour la très attendue 8e édition du Marguest’Ô Rural Art Festival.

Idéalement pensé pour une intégration facile dans votre éditeur WordPress, cet article vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur ce rendez-vous unique qui fait vibrer le territoire !

Un festival rural, 100% gratuit et engagé pour la culture vivante

Depuis son lancement en 2018, le Marguest’Ô s’est imposé comme un modèle de festival de proximité. Son ADN ? Une culture vivante, accessible à tous, sans aucune barrière financière. L’entrée est en effet totalement gratuite et ouverte à toutes les générations.

L’objectif de cette journée en plein air est de valoriser les talents locaux et les initiatives associatives de notre région. En flânant sur le site, le public pourra découvrir un forum associatif riche en échanges, véritable vitrine des forces vives du territoire. C’est l’occasion parfaite de partager un moment joyeux et créatif, tout en soutenant l’économie et la culture locales.

Programmation 2026 : Une affiche musicale éclectique et survoltée

Cette 8e édition promet de vous faire voyager à travers des univers sonores variés, parfaits pour enflammer la place du village :

Anouck : Un moment suspendu avec des chants traditionnels magnifiquement harmonisés à trois voix.

Le Barda : Préparez-vous à une décharge d’énergie avec leur « Punch Folk & Western Badass ». Un style percutant qui ne laisse personne indifférent sur la piste !

Panda Bisou : Un métissage audacieux et terriblement festif mêlant culture Hip-hop, élégance du swing manouche et frénésie des rythmes Balkans.

Sequell. : Une rencontre hypnotique entre la noblesse classique du violoncelle et la modernité des beats électro.

Boogie Van : Ce Soundtruck Vintage assurera l’ambiance avec des sélections 100% vinyles au groove imparable.

Des animations pour toute la famille et une ambiance guinguette

Le Marguest’Ô est pensé pour que chacun, quel que soit son âge, y trouve son compte. Dès 17h00, les plus jeunes festivaliers pourront participer aux Art’eliers pour enfants, des espaces de création ludiques animés par des passionnés.

Pour régaler vos papilles tout au long de la soirée, l’organisation a prévu une restauration maison généreuse et une buvette conviviale. L’idéal pour refaire le monde entre amis ou en famille sous les guirlandes lumineuses, au son des concerts live !

Informations Pratiques & Accès

N’hésitez pas à partager l’événement pour soutenir cette belle initiative bénévole et rurale !

Date : Samedi 30 mai 2026

Horaires : À partir de 17h00 (début des Art’eliers enfants)

Lieu : Place du village, 82600 Aucamville (Tarn-et-Garonne)

Tarif : Événement 100% gratuit et ouvert à tous

Sur place : Restauration maison, buvette et forum associatif

Pour suivre toutes les actualités et découvrir les artistes en détail :