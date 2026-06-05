Holy Bolly 2026 : La grande fête des couleurs enflamme le Jardin des Plantes de Toulouse

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Envie d’évasion, de bien-être et de festivités ? Ce dimanche 7 juin 2026, l’Inde s’invite en plein cœur de la Ville Rose ! Le somptueux Jardin des Plantes de Toulouse se pare de ses plus belles teintes pour accueillir l’événement « Holy Bolly ». Une journée exceptionnelle placée sous le signe du partage, rythmée par du yoga, de la musique, des danses traditionnelles et le mythique lancer de couleurs. Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs !

Une immersion totale dans la culture indienne

Dès 11h00, le festival Holy Bolly ouvrira ses portes pour offrir aux Toulousains une véritable parenthèse hors du temps. Dans le cadre verdoyant et apaisant du Jardin des Plantes, les participants seront invités à se reconnecter à eux-mêmes grâce à des sessions de méditation (yoga du son) et de Hatha yoga.

Mais l’événement va bien au-delà de la relaxation physique. Des conférences passionnantes viendront enrichir cette matinée, abordant des thèmes profonds tels que le lien entre nos émotions, la planète et les couleurs, ou encore l’importance d’Akasha parmi les cinq éléments. De quoi nourrir le corps et l’esprit avant d’entamer les festivités de l’après-midi.

Danses, musique et l’incontournable lancer de couleurs « Holi »

Après une pause gourmande assurée par le stand de restauration Le Yeti, l’ambiance montera d’un cran. Les rythmes envoûtants de la musique soul laisseront place à l’énergie communicative des danses Bollywood et Kathak. Vous pourrez même vous essayer au très sérieux, mais hilarant, yoga du rire !

Le point d’orgue de la journée ? À 16h40 précises, après une présentation des origines de cette fête traditionnelle, aura lieu le grand lancer de couleurs (Holi hai). Ce moment de liesse collective, symbole de joie et de l’arrivée des beaux jours, transformera le Jardin des Plantes en un véritable arc-en-ciel humain. Une grande photo de groupe immortalisera cet instant magique.

La fin de journée ne manquera pas de piquant avec une impressionnante démonstration de Kalarippayat (art martial indien), suivie d’un flashmob Bollywood géant pour faire danser la foule, avant de clôturer l’événement sur les mix entraînants d’un DJ.

📅 Le Programme complet du dimanche 7 juin 2026

L’événement se déroule au Jardin des Plantes de Toulouse. Venez avec des vêtements blancs (qui ne craignent pas les taches) pour profiter pleinement du lancer de couleurs !

11h00 : Ouverture de la journée

11h05 : Méditation : yoga du son

12h00 : Hatha yoga

12h30 : Conférence : « Planète, émotions, couleurs » par Varuna

13h30 : Restauration avec Le Yeti

13h30 : Musique Soul

14h25 : Danse Bollywood

14h30 : Conférence : « Akasha parmi les 5 éléments » par Didier

15h30 : Danse Kathak

15h35 : Yoga du rire

16h35 : Présentation de la fête de Holi

16h37 : Danse Kathak

16h40 : Lancer de couleurs – Holi hai III – Photo de groupe

17h00 : Démonstration de Kalarippayat (Art martial)

17h30 : Flashmob Bollywood

18h00 : DJ Music

Ne manquez pas cette journée exceptionnelle, ouverte à toutes et à tous, pour fêter l’arrivée de l’été dans la joie et la bonne humeur !