Saint-Orens : Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie célèbre la poésie ce week-end !

Avis aux jeunes lecteurs et aux familles de la métropole toulousaine ! Ces samedi 24 et dimanche 25 janvier, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie pose ses valises à Saint-Orens-de-Gameville. Pour sa 24e édition, l’événement explore le thème inspirant « Tout un poème ».

Avec près de 30 auteurs et illustrateurs invités, des ateliers créatifs et des spectacles, c’est le rendez-vous incontournable pour plonger dans l’imaginaire.

Une pluie de stars de la littérature jeunesse

Le festival réunit un plateau exceptionnel d’artistes. Vous pourrez notamment rencontrer :

Les incontournables : Benjamin Chaud, Stéphane Servant, Gaya Wisniewski ou encore Jean-Pierre Siméon.

La scène régionale : Un coup de projecteur sera dédié aux jeunes talents d’Occitanie comme Louise de Contes et Fiona Meynier.

Dédicaces : Une grande librairie éphémère vous accueille tout le week-end de 10h à 19h au Lycée Pierre-Paul Riquet.

Le programme des temps forts

Le festival s’articule autour d’activités pour tous les âges, du gymnase à l’auditorium.

Samedi 24 Janvier : Création et Musique

Pour les petits (0-6 ans) : Ateliers dédiés à la Maison de la Petite Enfance (10h-13h).

Atelier phare : Création d’un album avec Benjamin Chaud à 10h30 (dès 6 ans).

Spectacle : Lecture musicale de Thomas Vinau à 11h, suivie d’une lecture dansée participative avec Pénélope à 16h30.

Événement : Remise du Prix des Ados à 17h30.

Dimanche 25 Janvier : Contes et Dessins

Ateliers : Origami poétique avec Fabienne Swiatly (10h30) et création de « Ribambelles d’oiseaux » l’après-midi.

Performance : Ne manquez pas la lecture dessinée de Stéphane Servant et Gaya Wisniewski à 16h15, un moment suspendu entre texte et image.

Rencontre : Découverte de la jeune création régionale à 15h30.

Un festival « Hors-les-murs » dans toute la métropole

Si le cœur de l’événement bat à Saint-Orens, le festival rayonne déjà dans 11 communes de la métropole toulousaine (Toulouse, Aucamville, Cugnaux, L’Union, etc.) jusqu’au 23 janvier avec des expositions et des rencontres en médiathèques.