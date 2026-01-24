Saint-Orens : Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie célèbre la poésie ce week-end !

Avis aux jeunes lecteurs et aux familles de la métropole toulousaine ! Ces samedi 24 et dimanche 25 janvier, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie pose ses valises à Saint-Orens-de-Gameville. Pour sa 24e édition, l’événement explore le thème inspirant « Tout un poème ».
Avec près de 30 auteurs et illustrateurs invités, des ateliers créatifs et des spectacles, c’est le rendez-vous incontournable pour plonger dans l’imaginaire.
Une pluie de stars de la littérature jeunesse
Le festival réunit un plateau exceptionnel d’artistes. Vous pourrez notamment rencontrer :
-
Les incontournables : Benjamin Chaud, Stéphane Servant, Gaya Wisniewski ou encore Jean-Pierre Siméon.
-
La scène régionale : Un coup de projecteur sera dédié aux jeunes talents d’Occitanie comme Louise de Contes et Fiona Meynier.
-
Dédicaces : Une grande librairie éphémère vous accueille tout le week-end de 10h à 19h au Lycée Pierre-Paul Riquet.
Le programme des temps forts
Le festival s’articule autour d’activités pour tous les âges, du gymnase à l’auditorium.
Samedi 24 Janvier : Création et Musique
-
Pour les petits (0-6 ans) : Ateliers dédiés à la Maison de la Petite Enfance (10h-13h).
-
Atelier phare : Création d’un album avec Benjamin Chaud à 10h30 (dès 6 ans).
-
Spectacle : Lecture musicale de Thomas Vinau à 11h, suivie d’une lecture dansée participative avec Pénélope à 16h30.
-
Événement : Remise du Prix des Ados à 17h30.
Dimanche 25 Janvier : Contes et Dessins
-
Ateliers : Origami poétique avec Fabienne Swiatly (10h30) et création de « Ribambelles d’oiseaux » l’après-midi.
-
Performance : Ne manquez pas la lecture dessinée de Stéphane Servant et Gaya Wisniewski à 16h15, un moment suspendu entre texte et image.
-
Rencontre : Découverte de la jeune création régionale à 15h30.
Un festival « Hors-les-murs » dans toute la métropole
Si le cœur de l’événement bat à Saint-Orens, le festival rayonne déjà dans 11 communes de la métropole toulousaine (Toulouse, Aucamville, Cugnaux, L’Union, etc.) jusqu’au 23 janvier avec des expositions et des rencontres en médiathèques.
Infos Pratiques :
-
Lieu : Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint-Orens-de-Gameville.
-
Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h.
-
Public : De la naissance à l’adolescence (et pour les parents !).
- Toute la programmation : Festival Livre Jeunesse