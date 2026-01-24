samedi , 24 janvier 2026

Saint-Orens : Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie célèbre la poésie ce week-end !

24 janvier 2026 Articles, Spectacles

Avis aux jeunes lecteurs et aux familles de la métropole toulousaine ! Ces samedi 24 et dimanche 25 janvier, le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie pose ses valises à Saint-Orens-de-Gameville. Pour sa 24e édition, l’événement explore le thème inspirant « Tout un poème ».

Avec près de 30 auteurs et illustrateurs invités, des ateliers créatifs et des spectacles, c’est le rendez-vous incontournable pour plonger dans l’imaginaire.

Une pluie de stars de la littérature jeunesse

Le festival réunit un plateau exceptionnel d’artistes. Vous pourrez notamment rencontrer :

  • Les incontournables : Benjamin Chaud, Stéphane Servant, Gaya Wisniewski ou encore Jean-Pierre Siméon.

  • La scène régionale : Un coup de projecteur sera dédié aux jeunes talents d’Occitanie comme Louise de Contes et Fiona Meynier.

  • Dédicaces : Une grande librairie éphémère vous accueille tout le week-end de 10h à 19h au Lycée Pierre-Paul Riquet.

Le programme des temps forts

Le festival s’articule autour d’activités pour tous les âges, du gymnase à l’auditorium.

Samedi 24 Janvier : Création et Musique

  • Pour les petits (0-6 ans) : Ateliers dédiés à la Maison de la Petite Enfance (10h-13h).

  • Atelier phare : Création d’un album avec Benjamin Chaud à 10h30 (dès 6 ans).

  • Spectacle : Lecture musicale de Thomas Vinau à 11h, suivie d’une lecture dansée participative avec Pénélope à 16h30.

  • Événement : Remise du Prix des Ados à 17h30.

Dimanche 25 Janvier : Contes et Dessins

  • Ateliers : Origami poétique avec Fabienne Swiatly (10h30) et création de « Ribambelles d’oiseaux » l’après-midi.

  • Performance : Ne manquez pas la lecture dessinée de Stéphane Servant et Gaya Wisniewski à 16h15, un moment suspendu entre texte et image.

  • Rencontre : Découverte de la jeune création régionale à 15h30.

Un festival « Hors-les-murs » dans toute la métropole

Si le cœur de l’événement bat à Saint-Orens, le festival rayonne déjà dans 11 communes de la métropole toulousaine (Toulouse, Aucamville, Cugnaux, L’Union, etc.) jusqu’au 23 janvier avec des expositions et des rencontres en médiathèques.

Infos Pratiques :

  • Lieu : Lycée Pierre-Paul Riquet, Saint-Orens-de-Gameville.

  • Horaires : Samedi et dimanche de 10h à 19h.

  • Public : De la naissance à l’adolescence (et pour les parents !).

  • Toute la programmation : Festival Livre Jeunesse

