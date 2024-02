Laurent Bonneau, auteur de la BD « Ceux qui me touchent » en dédicaces à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Finaliste du Prix BD Fnac France Inter pour la BD « Ceux qui me touchent », Laurent Bonneau sera en dédicaces ce samedi 2 mars à la Fnac Toulouse Wilson.

« Ceux qui me touchent « , de Damien Marie et Laurent Bonneau s’intéressent à la puissance de l’imagination et des histoires racontées dans ce récit intimiste où un père invente une histoire pour endormir sa fille, avant de trouver plusieurs coïncidences dans sa propre vie .Un récit contemporain et intimiste où les échanges d’un quadragénaire avec sa fille modifient le regard sur ce qui nous entoure.

Son auteur sera donc présent à Toulouse pour rencontrer le public et échanger autour de cet oeuvre le 2 mars de 15h à 18h.