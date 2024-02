Le Festival Grindhouse Paradise dévoile son affiche !

Partager Facebook

Le Festival Grindhouse Paradise dévoile l’affiche de son édition 2024 qui aura lieu en avril prochain à Toulouse !

Après l’horreur gothique (en 2020), la science-fiction (en 2021), le kaiju eiga (en 2022) et l’heroic fantasy (en 2023), l’affiche du festival Grindhouse Paradise 2024 met à l’honneur le cyberpunk, un sous-genre de la science – fiction dont les histoires se situent en général dans des futurs dystopiques empreints de violence et de pessimisme. Et c’est une fois de plus à Johan Borg, illustrateur toulousain et membre de l’équipe, à qui nous devons cette illustration entièrement réalisée à la main (dans l’esprit des anciennes affiches de cinéma et autres couvertures de comics du siècle passé) dont une sérigraphie en édition limitée sera disponible pendant le festival.

Le festival Grindhouse Paradise 2024 se déroulera du 25 au 28 avril prochains au cinéma American Cosmograph. Fin Mars, l’équipe du festival dévoilera la programmation et la bande-annonce pour ce moment qu’on aime tant chez Toulouseblog.