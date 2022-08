Laura Felpin en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Les 8 et 9 décembre dernier, Laura Felpin nous offrait deux belles soirées à la Comédie. Le succès continue et grandit avec un passage désormais en 2023 au Casino Barrière. Son humour ravageur prend une nouvelle dimension en public dans le spectacle « ça passe » où l’humoriste nous prouve que tout va bien et tout passe avec le temps.

En vente sur box.fr et billetteries habituelles