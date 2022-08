Chelabôm en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce vendredi 19 aout, la Halle de la Machine accueille la soul de Chelabôm dans la continuité de sa saison estivale.

Chelabôm entraîne son public dans un univers tantôt onirique, tantôt festif. Sur des bases Néo Soul, ils mélangent rythmes hip-hop, sonorités afro-Latino et textures électros… à la recherche du Groove avec un grand G !

Arpentant les codes des musiques traditionnelles africaines et des Balkans, ausi bien qu’à la drum’n’bass ou à la techno, Chelabôm marie les styles, au travers de rythmes ancrés et de mélodies menées par la clarinette et les guitares. L’énergie vocale de Perrine accompagne les sonorités avec une folie maîtrisée et hypnotisante. Les textes relatent tantôt un récit imaginaire, tantôt une expérience de vie en français, anglais et espagnol !

Plus d’infos : halledelamachine.fr