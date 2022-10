Latrell SCHAUMKEL sera avec le TO en 2023

Partager Facebook

Arrivé en 2021 pour renforcer l’attaque du TO, Latrell SCHAUMKEL prolonge l’aventure avec le Toulouse Olympique pour la saison 2023 de Championship.

Formé à Manly (Australie) et passé par les North Sydney Bears et les Newtown Jets, dans l’antichambre de la NRL (meilleur championnat au monde), le Néo-zélandais est arrivé en France en 2019 à Villeneuve-sur-Lot avant de signer au TO en 2021. Il est directement titularisé pour la première journée de 2021 à York et sera un élément indéboulonnable de l’attaque Olympienne cette année-là. Il joue 11 matchs sur les 16 de cette saison et marque 7 essais dont un en finale d’accession à la Super League face à Featherstone.

Une première année compliquée en Super League

Malheureusement pour l’ailier, la blessure contractée lors des phases finales de Championship 2021 persiste et il doit patienter alors que ses coéquipiers débutent le championnat. Il ne prendra part à la saison 2022 qu’à partir du mois de mai et un déplacement à Huddersfield. Au total il disputera 10 matchs et marquera 4 essais.

Alors que sa blessure au genou persiste, le néo-zélandais devra axer sa préparation sur du travail physique pour éviter une rechute durant cette trêve. Sa détermination quant à elle est manifestement au rendez-vous. « Je suis très heureux de continuer avec le TO en 2023, et d’accompagner le club dans son objectif de retrouver rapidement la Super League. Allez le TO ! » indique Latrell.

Côtés statistiques, on note pour Latrell en 2022 :

• 10 matchs joués

• 4 essais

• 27 plaquages cassés

• 1381 mètres gagnés

• 168 ballons portés

De son côté, le Toulouse Olympique est très heureux de conserver Latrell dans ses rangs,« Malgré une saison compliquée tant physiquement que mentalement, nous avons pu constater que Latrell était un redoutable ailier. Je suis donc très heureux de le voir prolonger son aventure Olympienne ! Cela sera à coup sûr un joueur à suivre en 2023. » Bernard SARRAZAIN, Président du TO XIII.