Le TO Elite 1 dévoile ses maillots 2022-2023

La formation Elite du Toulouse Olympique XIII a dévoilé les maillots que porteront les jeunes Olympiens lors de la saison 2022/2023 du championnat de France, réalisé par le partenaire du club, Ô Sports.

Fidèles à la tradition treiziste, ces tuniques reprennent le scapulaire historique, propre à la discipline, inspirés des plus grands clubs de NRL (National Rugby League), avec les couleurs bleues et blanches du TO XIII. Avec cette saison une touche de rose en hommage à notre chère « Ville Rose ».

Les joueurs du TO Elite endosseront pour la première fois cette tunique le samedi 29 Octobre avec la réception du FC Lézignan au stade des Minimes, pour la 4ème journée du Championnat de France Elite 1.

Pour ceux qui souhaitent s’en procurer un pour soutenir les joueurs dans leurs prochains défis, ces ’[derniers seront prochainement disponibles à la vente (uniquement sur commande).