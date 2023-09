Lancement réussi pour les Halles de la Cartoucherie Toulouse 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le lancement des Halles de la Cartoucherie à Toulouse a connu des inaugurations exceptionnelles avec 95 000 visiteurs.

Il aura fallu sept ans, depuis le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt en 2016 par Toulouse Métropole, à la recherche d’un projet et d’un exploitant pour les Halles de la Cartoucherie, pour construire progressivement une idée du changement, articulée entre activités culturelles, sportives et gourmandes et engagement fort dans la transition sociale et environnementale. Sept années pour voir enfin, après une inauguration officielle, le 6 septembre, réussie en présence des élu•es, les Halles de la Cartoucherie s’animer et ouvrir leurs portes aux publics.

Le weekend dernier, les toulousains ont vécu trois jours de fête, à mi-chemin entre la fête de l’école du mois de juin et la fête de la place du village qui rassemble tous•tes les habitant•es autour d’un plat, d’un verre, d’un spectacle, que l’on prend le temps de découvrir et de déguster.

95 000 personnes sont venues arpenter les Halles et le quartier de la Cartoucherie, lors de trois jours placés sous le signe de la culture, du sport et de la gastronomie. Malheureusement tout le monde n’a pas eu accès. « Nous avons une pensée et nous présentons nos excuses aux personnes qui, faute de places, n’ont pas pu accéder aux Halles » s’excuse les organisateurs.

PROGRAMMATION A VENIR

Tous les mercredis – 18h à 21h (Préau des Halles de la Cartoucherie) – Gratuit

Appels d’Air : un rdv musical pour mettre en lumière la scène électronique toulousaine.

Vendredi 15 septembre – 18h30 à 20h30 (Place du Marché des Halles de la Cartoucherie) – Gratuit

Top Chef Rugby : Quatre rugbymen internationaux s’affrontent… en cuisine !

Samedi 16 septembre – 19h30 à 21h (Extérieur – Place de la Charte des Libertés Communales) – Gratuit

Concert Pulcinella, dans le cadre du festival ZicoZilo.

Samedi 23 septembre – 19h30 à 21h (Extérieur – Place de la Charte des Libertés Communales) – Gratuit

Concert spectacle Boney B, dans le cadre du festival ZicoZilo.

Samedi 7 octobre – Dès 15h (Préau des Halles de la Cartoucherie) – Gratuit

Pink City Block Party : battle de breakdance dans le cadre du festival Pink City World Battle.

Jusqu’au samedi 28 octobre (Intérieur des Halles) – Gratuit

Diffusion des matchs de la Coupe du Monde de Rugby

Toutes les infos : halles-cartoucherie.fr