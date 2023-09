Toulouse. Journée du Patrimoine à la Préfecture Haute-Garonne

Partager Facebook

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, la préfecture de Haute-Garonne, à Toulouse, ouvre ses portes le dimanche 17 septembre.

Pour cette 40e édition des Journées du Patrimoine, la Préfecture, qui abrite en son sein deux siècles de représentation de l’Etat en Haute-Garonne, ouvrira ses portes dimanche de 11h à 18h. Une fois passé les grilles, une variété d’animations sera proposée au public. Cette année, le thème patrimoine vivant met en lumière un riche panel de métiers.

Au programme de cette journée, des visites libres mais aussi guidées de 30 minutes, présentation de différents métiers d’art par les artisans d’art eux-mêmes, une exposition Voies Navigables de France, une exposition « Laïcité et République entre histoire et actualité » et enfin un concert de la Choral Amica’do.

Plus d’infos : https://www.haute-garonne.gouv.fr/