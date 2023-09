Une exposition autour du travail de Cyril Pedrosa à Blagnac

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’excellent auteur Cyril Pedrosa investit le hall d’Odyssud à Blagnac avec une exposition personnelle intitulée « Des Ombres à la Couleur ».

De Cyril Pedrosa, on aime son dessin. Sa façon de raconter des histoires dans des albums graphiques uniques en leur genre. Toujours touchant, poétique et politique. Passionné de bandes dessinées et de dessins animés depuis son plus jeune âge, Cyril Pedrosa trace son parcours sous le signe du dessin.

Illustrateur, scénariste et coloriste, autant de cordes à son arc avec lesquelles il joue de concert ou qu’il égrène une à une suivant les projets et les collaborations. Du dessin d’animation à la bande dessinée et vice-et-versa, des aventures rocambolesques à la poésie impassible du quotidien, de la création solo aux ouvrages collectifs, Cyril Pedrosa joue de la légèreté de sa plume avec un regard bienveillant et drôle.

Passé par les Gobelins Paris, on doit à Pedrosa des oeuvres comme Ring Circus, Portugal, les Equinoxes ou l’Age d’Or. A travers l’exposition, de ses planches à ses dessins, il pause la question héritée de l’histoire de l’art : qui du trait ou de la couleur donne vie à l’œuvre…

Exposition Cyril Pedrosa

30 septembre 23 décembre

Salle d’Exposition- Odyssud Blagnac