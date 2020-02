Partager Facebook

Ce mercredi 6 février 2020, Mr Nouar sera en spectacle à la Comédie de Toulouse.

Avec classe et humour, Mr Nouar, blagueur/crooner, se la joue bel homme sans jamais forcer. Le tout pour le bon plaisir de ces dames, qu’il défend face à ses pairs misogynes. Cet élégant du rire présentera son spectacle » How To be a gentleman? » lors de son passage à Toulouse, à la Comédie en février 2020.

Les places sont en vente sur Box Office au 0534311000 et box.fr .