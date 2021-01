Labège 2 en mode solidaire à l’occasion des soldes d’hiver

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion des soldes d’hiver qui débutent le mercredi 20 janvier prochain, le Centre Commercial Labège 2 organise, pour la 2ème année, une animation solidaire en partenariat avec les Restos du Coeur.

Du 20 au 24 janvier, une collecte originale de vêtements se tiendra à proximité du comptoir Accueil (Porte 4) devant la boutique Orange, de 13h00 à 17H00.

Le concept est simple : alors que l’on va profiter de la période des soldes pour refaire sa garde-robe, on donne les vêtements que l’on ne porte plus (mais qui sont en bon état) pour ceux qui en ont besoin.

Chaque « donateur » aura la possibilité de se prendre en photo sur le stand pour tenter de gagner l’une des 3 cartes cadeaux mise en jeu pour l’occasion (150, 100 et 50 euros). « En période hivernale et dans le contexte actuel, nous avons plus que besoin de vêtements chauds tant pour les adultes que pour les enfants » souligne Christiane Giovannini, Présidente des Restos du Cœur de la Haute-Garonne.

L’an passé, cette opération intitulée « Don 2 Mode » avait permis de récolter 1000 kg de vêtements chauds (pull, parka, doudoune, gants, chaussures).

Labège 2 sera ouvert le premier dimanche des soldes, le dimanche 24 janvier, de 10h à 18h, pour profiter des 120 boutiques.