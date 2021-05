La Ville de Toulouse lance un appel pour « Imaginer la nouvelle rue de Metz »

Partager Facebook

La rue de Metz s’apprête à changer de visage entre Esquirol et François-Verdier. Pour contribuer à sa rénovation, la population est appelée à exprimer ses idées en participant à la consultation organisée du 10 mai au 4 juin.

Comment mieux partager l’espace ? Quel mobilier urbain et quel éclairage ? Déplacements, végétalisation, commerces, usages et ambiances… Autant de points sur lesquels les Toulousaines et les Toulousains pourront s’exprimer :

• sur la plateforme jeparticipe.toulouse.fr

• à la Maison de la Citoyenneté Centre, 5 rue Paul-Mériel. Cette dernière accueillera une exposition, des panneaux d’expression libre, des ateliers et des permanences avec Julie Escudier, Maire de quartier.

Après les places Saint-Sernin, Victor-Hugo, Salin ou encore la rue Gambetta, c’est au tour de la rue de Metz de préparer sa mue, entre le boulevard Lazare-Carnot et la rue d’Alsace-Lorraine. Cette métamorphose s’inscrit au cœur du projet Toulouse Centre orchestré par l’architecte urbaniste Joan Busquets.

Artère commerçante, trait d’union entre la place Esquirol, le Monument aux Morts et la Halle aux Grains, mais aussi secteur résidentiel avec une vie de quartier animée, la rénovation de la rue de Metz est au cœur de nombreux enjeux :

• apaisement de la circulation

• sécurisation des déplacements des piétons et des vélos

• plus de place au végétal pour recréer des îlots de fraicheur l’été

Voici quelques-unes des pistes avancées pour dessiner une nouvelle rue plus accueillante et plus agréable à vivre pour tous.