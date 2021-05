Toulouse célèbre l’ Europe en ce mois de mai

Partager Facebook

Du 9 au 31 mai, Toulouse propose « La Semaine de l’Europe » avec des expositions , des conférences, du cinéma, et de nombreuses animations.

Le 9 mai, la journée de l’Europe célèbre la paix et l’unité en Europe. C’est la date du discours historique de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, considéré comme l’acte de naissance de l’Union européenne.

Toulouse Métropole célèbre cet événement en organisant la «Semaine de l’Europe », qui, au fil du temps, s’est étirée sur une quinzaine de jours qui s’intègrent dans le Joli Mois de l’Europe.

La semaine de l’Europe s’ouvre avec l’exposition « Porto au-delà des frontières » du collectif Vertige qui poursuit son exploration des villes européennes avec un regard personnel et singulier. Cette année, c’est Porto, ville située au nord d’un pays d’Europe du Sud, le Portugal, que le public pourra découvrir sur les grilles du Jardin Raymond VI du 9 au 31 mai.

Entre le 18 et 27 mai, un autre temps fort de ce printemps sera consacré à un thème universel, la table ! Quatre associations (Le Goethe-Institut, la Dante Alighieri Toulouse, l’Alliance Française et l‘Instituto Cervantes Toulouse) proposent de découvrir la diversité des cultures européennes à travers « L’Europe à table » : Une table-ronde, un atelier de pâtisserie et deux films seront proposés y seront consacrés.

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la table ronde et l’atelier pâtisserie pourraient se tenir en visioconférence et les films diffusés en ligne.

Toujours sur le thème de la table, un menu aux couleurs européennes sera servi aux enfants dans les cantines scolaires des écoles primaires, du 24 au 29 mai.

On pourra aussi suivre des visio-conférences sur le Bauhaus, école fondée en Allemagne, qui a joué un rôle prépondérant dans le domaine de l’architecture moderne et la naissance du design ou encore visiter Bruxelles et découvrir la diversité de son patrimoine, du Moyen-Age à l’Art Nouveau en passant par le Baroque, à distance :

– « Le Bauhaus » – lundi 17 mai de 18h30 >à 20h, avec l’application Zoom

Réservation obligatoire : [email protected]

– « Visiter Bruxelles » – mardi 25 mai à 18h30, avec l’application Zoom

Inscription au préalable : [email protected]

Cette année, en raison de la crise sanitaire, la « Semaine de l’Europe » se poursuivra au-delà du mois de mai avec des évènements labellisés jusqu’au mois de décembre afin d’organiser des rencontres lorsque la situation sanitaire sera plus favorable. Ainsi, les 14 et 15 octobre, les journées scolaires « A la découverte de l’Europe sur la Piste des Géants » auront lieu à l’Envol des pionniers et à la Halle de la Machine. 400 jeunes écoliers de Toulouse Métropole pourront participer à des animations culturelles dans ces deux lieux emblématiques.

Enfin, de nombreux évènements se déroulent dans plusieurs villes de la Métropole et le concert d’ouverture initialement prévu le 9 mai avec l’Association Franco-Hongroise se transformera en concert de clôture dès que la situation sanitaire le permettra.

Découvrez le programme !