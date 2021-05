Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La suite du téléfilm « Mention particulière » tournée elle-aussi à Toulouse, est diffusée ce lundi 10 mai à 21h05 sur TF1 avec toujours Hélène de Fougerolles et Bruno Salomone dans les rôles principaux.

En juillet dernier, Marie Dal Zotto, Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles étaient à Toulouse pour le tournage du téléfilm « Mention particulière, Bienvenue dans l’âge adulte » réalisé par Gilles Gelblat. Il fait suite au premier volet tourné en 2017 toujours à Toulouse et qui a réalisé une audience record de 6,4 millions de téléspectateurs

On pourra retrouver cette histoire touchante sur nos écrans dès lundi 10 mai toujours sur TF1.

Le téléfilm a reçu un soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée en partenariat avce le CNC, et un soutien logistique de la Commission du film Occitanie (Ciné 32 / Gindou Cinéma / Occitanie films) et de la Ville de Toulouse.

Synopsis : 3 ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura rêve d’indépendance et veut vivre comme une jeune femme ordinaire. Mais entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail qu’elle découvre et l’Amour qui vient sonner sans prévenir, pas facile d’être comme les autres quand on est trisomique. Alors qu’elle fond littéralement pour un animateur de la radio dans laquelle elle travaille, Virgile un ami d’enfance trisomique comme elle, refait surface dans sa vie et vient semer le trouble dans ses certitudes.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FToulouseTournages%2Fposts%2F237689341486554&width=500&show_text=true&height=784&appId