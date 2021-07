Myd en concert ce soir au Bikini!

Partager Facebook

Myd présentera son album sur la scène du Bikini, près de Toulouse, ce vendredi 9 juillet.





En 2015, porté par l’envie de se confronter aussi à d’autres territoires musicaux, il rejoint le crew Bromance, sort ses premiers EP en solo et prouve qu’il peut habilement porter deux casquettes : celle de DJ et de beatmaker. Puis il produit des morceaux pour SCH, Theophilus London ou Georgio, dont la popularité certifie déjà qu’il est de ceux qui savaient anticiper et synthétiser le son d’une époque. Puis, il y a la signature chez Ed Banger, cette autre famille dont les énergies le poussent à aller chercher son son à lui et à explorer son originalité dans ses EP, ses clips et ses tournées où il se découvre un public dévoué, bienveillant et fêtard.

Le revoilà en 2021 avec un album incroyable et une date à Toulouse dans l’antre du Bikini ce 9 juillet !

Réservations : www.lebikini.com