La toulousain Mélissa Billard, sans Fred, aux 3T !

L’excellente Mélissa Billard présentera son seule-en scène, « Haut en couleur », au Café Théâtre les 3T les 19, 23 et 25 septembre.

Connue comme la moitié du duo Toulousain Mélissa et Fred, l’humoriste se retrouve enfin seule en scène à ce mois de septembre 2020. Mélissa Billard sera pendant trois soirs, à guichets fermés, sur la scène des 3T de Toulouse. A l’écriture seule, celle qui a cartonné dans « Toulouse » et Aéro malgré lui » se lance dans une aventure incroyable. Pour la mise en scène, Mélissa Billard a fait confiance à Aude Gogny-Goubert pour construire un spectacle où on s’attache au personnage tout au long de l’histoire. Ici pas de sketchs, mais un beau spectacle d’humour et pas seulement.

Le spectacle se jouera à guichets fermés pendant trois soirs avec certainement d’autres dates à venir. En attendant, on peut toujours revoir les superbes vidéos confinées avec Fred sur Facebook (https://www.facebook.com/fredetmelissa/)

Le sujet :

« Mélissa, si tes cheveux dépassent de la photo, c’est que le cadre il est trop petit pour toi »

C’est l’itinéraire d’une petite fille à qui l’ont a prédit un destin extraordinaire et qui va grandir avec cette conviction. A la conquête de soi, par le rire et en s’affranchissant des codes, elle crée des extras dans l’ordinaire…

« Hauts les coeurs » c’est l’histoire de sa vie, peut-être de la vôtre, avec pour point de départ la fameuse question « Qu’est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? ».

Plus d’informations : https://www.3tcafetheatre.com/spectacles/Hauts-les-coeurs