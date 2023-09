La Super Fête Saint Michel est de retour à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après une édition 2022 annulée, la Super Fête Saint-Michel revient à Toulouse. Les forains s’installent du 22 septembre au 15 octobre au MEETT.

Enfin de retour ! En 2022, entre la Mairie de Toulouse et la Fédération des forains, le torchon brule. En question, le lieu de la Fête Saint Michel. Après des années sur les allées Jules Guesde puis sur le Parking du Zénith, la fête n’avait plus de lieu et un conflit a éclaté entre les protagonistes. Plusieurs lieux avaient été proposés dont l’Ile du Ramier. Refusés par les forains. L’édition 2022 a donc été annulée. Les soucis sont derrière eux, et les forains vont s’installer, pour le plus grand plaisir des petits et des grands, au MEETT du 22 septembre au 15 octobre.

Dès vendredi, près de 120 attractions prendront place sur l’esplanade du MEETT où il y a quelques semaines le Rose Festival faisait vibrer 90 000 spectateurs. Les visiteurs trouveront des manèges pour tous les goûts, des plus traditionnels pour les petits à ceux à sensation pour les plus grands : labyrinthe, train fantôme, toboggans, trampolines, etc… Mais ils se régaleront aussi autour des pinces ou des machines à pièces ou encore au tir à la carabine… sans oublier les sucreries, barbes à papa, crêpes et autres churros. Des animations auront d’ailleurs lieu tous les weekend !

Bref, la « Super Fête » Saint Michel, c’est du 22 septembre au 15 octobre pour des sensations fortes et de l’amusement.