Les Burgers de Colette ouvre un restaurant à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’enseigne Les Burgers de Colette poursuit son expansion en France et ouvre un nouveau restaurant à Toulouse.

C’est l’un des événements pour les fans de burgers toulousains. Après avoir lancé 5 restaurants à Bordeaux, Rennes et au Cap Ferret en à peine trois ans, la start-up poursuit son expansion et se déploie en septembre à Toulouse avec l’ouverture d’un restaurant piloté par ses premiers franchisés. L’équipe toulousaine recrute 8 collaborateurs pour le lancement de son nouveau restaurant. Pour candidater au poste d’équipiers polyvalents, rendez-vous sur www.lesburgersdecolette.fr/recrutement

Dès le 29 septembre

A partir du 29 septembre, les Toulousains pourront assouvir leurs appétits au nouveau restaurant des Burgers de Colette, situé 19 Boulevard de Strasbourg.

Ouvert de 11h30 à 23h, 7 jours sur 7, le lieu proposera 8 recettes gourmandes composées exclusivement de produits frais et 100% français. Les burgers aux noms originaux (Francine, Ginette, Albertine, Yvette, Josiane, Lucette et bien sûr Colette), sont à emporter ou à déguster sur place, dans une atmosphère authentique, sans chichis. Pour compléter la carte, les burgers permanents sont accompagnés tous les mois d’un burger du moment, élaboré en fonction des produits de saison.

Les premiers franchisés de l’enseigne

Suite à l’ouverture de l’enseigne en franchise, annoncée en début d’année, ce sont Cédric Monier et David Jovenet, propriétaires du restaurant de Toulouse, qui sont les premiers à se lancer. Auparavant entrepreneurs dans le secteur de la formation professionnelle et artisan électricien, les deux adeptes du bien manger se sont retrouvés il y a quelques années autour d’une idée commune : monter leur propre restaurant. Ils lancent le Mitsuba en 2021, leur premier projet Street Food Japonais sur Bordeaux, spécialisé dans le Udon maison, un plat traditionnel de nouilles décliné en plusieurs recettes.

“Les Burgers de Colette ont ouvert un restaurant en face du Mitsuba, c’est dans ce contexte que nous nous sommes rencontrés. Nous avons rapidement noué de bons liens avec l’équipe très enthousiaste. Leur rigueur professionnelle, leur bonne humeur, leur expérience dans la restauration et leur fraîcheur dans leur manière de communiquer, nous ont vite séduits. Nous avons suivi leur développement, et c’est tout naturellement que nous nous sommes dirigés vers eux lorsqu’ils se sont lancés en franchise. En plus des valeurs que l’on partage avec cette équipe dynamique, leur concept est éprouvé et abouti. Il n’en fallait pas plus pour nous convaincre de nous lancer dans l’aventure David et moi, ainsi que notre ami d’enfance Christophe Duclos, qui participe aussi à ce projet en tant qu’investisseur.” précise Cédric Monier.

Les 100 premiers burgers offerts pour l’ouverture !

Le 29 septembre prochain, le nouveau restaurant Les Burgers de Colette lance une opération spéciale pour célébrer son premier jour d’ouverture : l’enseigne offrira 100 burgers à ses 100 premiers clients. L’opération débutera à partir de 11h30.

Les Burgers de Colette

19 Boulevards de Strasbourg 31000 Toulouse

du lundi au dimanche, de 11h30 à 23h

Ouverture officielle prévisionnelle le 29 septembre