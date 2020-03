TFC – Metz : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, le Toulouse FC recevra le FC Metz au Stadium le samedi 14 mars. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Il ne reste plus beaucoup de matchs pour espérer se sauver. Ou même juste espérer. Le TFC est dans un cercle de défaite auquel il ne peut se sort pas. Samedi dernier, au Stadium, Toulouse s’est encore plus enfoncé en s’inclinant face au Stade Rennais (0-2). Rennes, actuellement troisième de Ligue 1, a su ouvrir rapidemment la marque avant de tenier les offensives toulousaines. Au final, une défaite et des points laissés !

En tout cas, à dix jours de recevoir Metz,Toulouse est bon dernier avec 14 points de retard sur Nimes et Dijon. Mais les toulousains vont à Dijon samedi prochain et recevront dont Metz (15e) la semaine suivante. L’espoir pourrait renaître si les résultats s’enchainent !

Toulouse Blog vous offre des places pour cette rencontre capitale pour le TFC !

TFC – FC Metz

Samedi 14 mars 20h

Stadium de Toulouse

www.toulousefc.com