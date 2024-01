Concert. Purple Disco Machine à l’automne prochain à Toulouse

Partager Facebook

Purple Disco Machine débarque au Bikini de Toulouse le 17 octobre 2024. Ouverture des votes le 30 janvier à midi.

PURPLE DISCO MACHINE, le producteur allemand qui cumule plusieurs centaines de millions de streams sera au Bikini le 17 octobre prochain !

Partie intégrante de son identité, le nom d’artiste de Tino Piontek, Purple Disco Machine, rend hommage à la fois à son héros de la funk Prince mais aussi au sens inné de la dance de Gloria Estefan avec Miami Sound Machine.

Il multiplie les collaborations et edits disco dont il est le seul à avoir le secret, et se hisse dans le top des charts en radio et sur les plateformes de streaming avec notamment ses hits « Hypnotized », « Fireworks », « Dopamine » et « In the Dark ».

Ouverture de la billetterie mardi 30 janvier à 12h sur lebikini.com