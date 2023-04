La Ruée des Fadas : La course déjantée de retour à Toulouse

Partager Facebook

Avis aux amateurs : La Ruée des Fadas, la course d’obstacles déjantée dans la boue, est de retour à Toulouse le 7 mai prochain.

Loin d’être une course classique, la Ruée des Fadas parcoure la France depuis plusieurs années avec un projet unique. Une course à pied avec obstacles, passage dans l’eau, dans la boue et « un max de délire ». L’idée étant de monter une équipe et de réussir à passer la ligne d’arrivée après pas mal d’épreuves physiques et mentales. Pour cette édition 2023 à Toulouse, direction le Château Pointié et ses 34 obstacles.

Une course autour d’un château

La Ruée des Fadas prendra place au Château Pointié à Cornebarrieu,. Un emplacement exceptionnel à 20 minutes du centre de Toulouse à 8 minutes de l’aéroport de Blagnac, le Château de Pontié est une propriété familiale proposant des prestations de qualité (des réceptions et des séminaires d’entreprises) dans un cadre protégé et exclusif. Son domaine offre une superficie de plus de 110 hectares clos avec un lac privé.

Les inscriptions pour la course sont toujours ouvertes sur https://rueedesfadas.fr/course-toulouse-2023/