Cali en concert près de Toulouse

Le chanteur Cali est de retour pour un concert à l’Altigone de Saint Orens, près de Toulouse, pour nous présenter son dernier opus.

On croit tout savoir sur Cali. Seulement, voilà, avec le temps, il s’offre à nous et se dévoile de plus en plus. Nous amenant dans des endroits peu explorés où la poésie se mêlent au rock. Le 31 mars dernier, Cali sortait l’album « Ces Jours qu’on a presque oubliés ».

Ce dernier album de l’auteur de « C’est quand le bonheur? » nous embarque dans des moments forts vécus avec des êtres chers, des femmes essentiellement, parties, quittées, envolées… Toutes de précieux fantômes. Des disparitions, des souvenirs en chanson…Cali se livre comme jamais et se montre vulnérable.

Depuis 20 ans Cali se balade entre chanson et rock. En 2023, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité avec des chansons connues ou plus confidentielles et plein de nouvelles chansons, offertes pour la première fois. On est pas prêt d’oublier le passage de Cali sur la scène de l’Altigone.

Infos : altigone.fr