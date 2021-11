La révélation Emma Peters en concert au Printemps à Toulouse

Partager Facebook

Emma Peters sera en concert au Connexion Live de Toulouse le 31 mars 2022.

En 2016, elle créée sa chaine YouTube, poste une vidéo en famille. Le son n’est pas assez bon, pas assez pro. Ça l’énerve alors avec sa première paye de stage, elle va s’acheter un micro. Empile son portable sur des boites à chaussure. Apprend tout, toute seule, avec des tutos. Elle commence à poster une de ses covers le dimanche. D’abord « Clandestina », puis « Trop beau. »



Mille vues, dix mille, cent mille… Même sa mère n’y croit pas. Le dimanche devient son jour préféré. Son petit rituel sacré : elle partage et sa voix, sans promo ni affiche dans le métro, parcourt le monde entier. Jusqu’en Russie, des DJ lui proposent des remix. Alliage inattendu parti de son studio d’étudiante. Jusqu’à la chambre à échos d’Internet aux dimensions infinies : on télécharge, on like, on follow, on découvre Emma Peters. Le remix de sa cover de Clandestina en est à 40 millions de streams sur Spotify.

Depuis quelques mois, Emma écrit et compose. Inonde de ses morceaux Julio Masidi et Maxime le Guil qui produisent son album pour le label Local. Elle ne veut plus se cacher derrière les paroles d’un autre. Mais dire tout haut ce qu’elle a tout au fond. Avec la même force simple et directe qui a fait le succès de ses reprises. La voix d’une jeune fille qui se raconte. Son message personnel et vécu. « Je n’ai plus peur de dire putain ou sein. Je n’ai plus peur d’être moi-même » Elle aime toujours autant le dimanche, ce jour qui lui porte chance. Raconte ses nuits, ses folies, ses peurs, ses peines de cœur. Du réel pris à la jeunesse d’aujourd’hui. « Tout ce que je dis est vrai » jure Emma qui n’a même pas besoin de promettre. En l’écoutant : on la croit.

Réservations : www.bleucitron.net