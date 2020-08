La rentrée Littéraire en Occitanie, un rendez-vous à la Cinémathèque de Toulouse

Partager Facebook

Le 21 septembre prochain, rendez-vous à la Cinémathèque de Toulouse pour découvrir l’actualité des auteurs d’Occitanie dans le cadre de la rentrée littéraire 2020.

La rentrée Littéraire est un événement chaque année fin aout avec la sortie de nombreux ouvrages, près de 550 en 2020. Occitanie Livre & Lecture organise la Rentrée littéraire, collection automne qui aura lieu lundi 21 septembre 2020 de 9h à 17h à la Cinémathèque de Toulouse. Le temps d’une journée, une quinzaine d’auteurs viendront présenter leurs ouvrages sous forme de rencontres, lectures, vidéos…

» Cette opération de valorisation des auteurs est destinée aux professionnels : éditeurs, libraires, bibliothécaires, organisateurs de manifestations et événements littéraires, journalistes, enseignants… Ces temps de rencontres et d’échanges autour de l’actualité connaissent un véritable succès et témoignent d’une réelle vitalité littéraire en région » explique Occitanie Livre & Lecture dans son communiqué.

Les inscriptions déja ouverte sur : https://www.occitanielivre.fr/form/inscriptions-rentree-litteraire-

Programme :

9h30 – 12h30 : Auteurs invités en littérature

Jean-Pierre ALAUX David Labarre – L’aventure à perte de vue, éd. Elytis (roman)

Laura BRIGNON Laisse la mer entrer de Barbara Balzerani, éd. Cambourakis (littérature étrangère)

Magyd CHERFI La part du sarrasin, éd. Actes Sud (roman)

Michèle GAZIER Les Passantes, éd. Mercure de France (roman)

Maxime LACHAUD Potemkine et le cinéma halluciné : Une aventure du DVD en France, éd. Rouge Profond (beau livre)

Laurent MAUVIGNIER Histoires de la nuit, éd. de Minuit (roman)

Dominique NÉDELLEC La Mort et le Météore de Joca Reiners Terron, éd. Zulma // Un regard sur le monde de José Saramago, éd. Seuil // Le quartier de Gonçalo M. Tavarès, éd. Viviane Hamy (littérature étrangère)

Sandrine WILLEMS Consoler Schubert, éd. Les Impressions Nouvelles (roman) Sous réserve

14h – 18h : Auteurs invités en littérature de jeunesse et BD

Brigitte COPPIN ANNA Prisonnière de la peste !, éd. Cabardès // Les Grands Explorateurs, éd. Fleurus (littérature de jeunesse)

Lilian COQUILLAUD Battue, éd. 6 Pieds sous terre (BD)

DOBBS Hit the Road – Sa majesté des ours – Dien Bien Phu, éd. Comix Buro (BD)

Sara GAVIOLI J’ai la bougeotte, éd. Seuil Jeunesse (littérature de jeunesse)

Simon LAMOURET L’Alcazar, éd. Sarbacane (BD)

Claire LECOEUVRE La vie c’est mortel – La loi de l’entraide, éd. Actes Sud junior (littérature de jeunesse)

Silvia LÓPEZ CABACO Un monde à tomber par terre, éd. A2MIMO (littérature de jeunesse)

Henri MEUNIER Mirabelle Prunier, éd. du Rouergue (littérature de jeunesse)

Michel PIQUEMAL Le courage de Nao, éd. Rue du monde (littérature de jeunesse)

Gaya WISNIEWSKI Ours à New-York, éd. MeMo (littérature de jeunesse)

>> https://www.occitanielivre.fr/