Ligue 2 : Faible en défense, Toulouse tombe à Grenoble ( 5-3)

Avalanches de buts au Stade des Alpes samedi soir. Le Grenoble Foot 38 s’est imposé face au TFC ( 5-3) trop faible en défense pour espérer quelques chose.

Après plus de 300 jours sans victoire, le TFC espérait renouer avec le succès samedi soir au Stade des Alpes. Malheureusement, l’apprentissage de la Ligue 2 s’avère plus compliqué que prévu. Après une défaite à domicile, les toulousains chutent de nouveau, cette fois, à Grenoble sur un score très offensif : 5 à 3. Les violets se sont montrés trop faible défensivement en concédant rapidement la marque.

Grenoble ouvre le score à la 12e minute par Nestor avant que Bayo égalise pour Toulouse. Mais juste avant la pause, les locaux enfoncent les violets avec trois buts de Anani (31′), Benet (32’) et Semedo (42’) ( 4-1). Vakoun Bayo, bien servi par Sam Sanna, réduit la marque et signe un doublé quelques secondes avant de rentrer aux vestiaires ( 4-2). Par la suite, Djitte inscrit un cinquième but pour Grenoble ( 68e, 5-2).

Grâce à un bon apport du banc, le TFC continue de manoeuvrer pour réduire la marque et c’est le jeune Janis Antiste qui réalise une merveille de ciseau acrobatique en plein dans la lucarne grenobloise ( 5-3, 80e).

Avec ce score, Toulouse marque le pas et se cherche toujours en ce début de saison de Ligue 2. Prochain rendez-vous face à Sochaux le 14 septembre prochain.

Vidéo: La réaction de Patrice Garande après Grenoble-Toulouse