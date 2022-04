La Région dévoile les dates du prochain salon REGAL à Toulouse

Partager Facebook

Le prochain Salon REGAL aura lieu en décembre prochain pour la première fois au MEETT de Toulouse.

Réunis en Commission permanente le vendredi 15 avril dernier, sous la présidence de Carole Delga, les élus régionaux ont adopté les modalités d’organisation du prochain salon REGAL. Evénement phare organisé par la Région Occitanie, il se tiendra pour la première fois au MEETT à Toulouse en décembre prochain. Ce temps de rencontre est une vitrine pour promouvoir les produits et producteurs régionaux auprès des habitants.

Le salon REGAL permet de rapprocher les consommateurs des producteurs, de sensibiliser le plus grand nombre au bien manger et à l’importance des circuits courts. Nous avons en Occitanie plus de 260 produits sous signe officiel de qualité et 10 000 produits référencés sous la marque régionale Sud de France. C’est une vraie force pour nos territoires, pour nos agriculteurs et éleveurs mais également pour les consommateurs qui souhaitent légitimement pouvoir mieux identifier ce qu’ils achètent.

REGAL, c’est aussi un temps de rencontre festif et ambitieux, il est le reflet de notre belle région et montre la réalité d’une agriculture, durable et de qualité que je m’engage à défendre. La Région accompagne cette nécessaire transition, pour faciliter l’adoption des pratiques plus respectueuses de l’environnement, avec par exemple la création de notre foncière agricole ou avec la généralisation des contrats d’agriculture durable. C’est toute l’ambition de notre Pacte Vert. » a notamment déclaré Carole Delga.

La 18ème édition du salon REGAL aura lieu du 08 au 11 décembre 2022 au MEETT, le nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole. Trois partenaires accompagnent son organisation : la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie, l’Institut Régional de la Qualité Agro-alimentaire et l’association Instant Science.

Plusieurs espaces permettront aux visiteurs de découvrir le monde agricole et la richesse des produits d’Occitanie, à travers :

– Le village des producteurs : pensé comme un véritable marché, les visiteurs pourront échanger avec les exposants et découvrir l’histoire derrière les produits ;

– La ferme et le hall des animations : stands, expositions, animations et conférences y seront organisées pour découvrir le monde agricole et de l’alimentation sous toutes ces facettes ;

Stand Région : il aura vocation à promouvoir la destination « Occitanie » avec le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs.

Rendez-vous en décembre prochain au MEETT de Toulouse pour cette 18e édition du Salon REGAL.