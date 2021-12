La poésie de Matéi Visniec cette semaine au Théatre du Pavé

Partager Facebook

Rébecca Féron (harpe électro-acoustique) et Bruno Abadie (texte) seront sur la scène du Théâtre du Pavé du 9 au 11 décembre pour présenter le texte de Matéi Visniec, Prenez soin de l’homme.

La planète entière, frappée par un virus inconnu et implacable, a vu ses libertés réduites du jour au lendemain pour la sauvegarde de l’humanité. Il a fallu se confiner pour sauver la vie, une vie soudainement placée entre parenthèse. Pendant des mois, l’autre est devenu un danger potentiel. On n’osait plus le croiser, le regarder ou s’en approcher. Le héros du texte de Matéi Visniec a tout perdu parce qu’il n’a pas voulu renoncer à sa foi en l’Homme.

Doit-on renoncer à croire en nous et à notre sens de l’écoute ? Doit-on renoncer à la bienveillance et au respect de la différence ? Doit-on continuer à avancer… masqués ? Matéi Visniec nous offre un texte plein d’espoir, comme un cri sublime et bouleversant. Une ode à la vie.

Réservations et infos : https://theatredupave.org/