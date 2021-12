Soirée événement West Side Story au CGR Blagnac

Partager Facebook

Pour la sortie du très attendu West Side Story de Steven Spielberg, le CGR Blagnac propose une soirée événement avec des cadeaux et un live de l’artiste toulousain Gabryel ce mercredi.

En cette fin d’année, les grandes productions cinématographiques s’enchainent entre Spiderman, Matrix, SOS fantômes…Aujourd’hui, l’un retient notre attention : le nouveau Steven Spielberg. Et pour ce long métrage, le papa de Jurassic Park et ET s’essaye à la Comédie Musicale et au chef d’oeuvre de Broadway « West Side Story ». Un remake qui nous rappelle pourquoi on va encore au cinéma aujourd’hui.

Pour vivre ce grand moment d’une manière particulière, le CGR Blagnac propose ce mercredi 8 décembre de voir West Side Story précédé par un live du toulousain Gabryel et une dégustation de foie gras et de champagne.

Pour en savoir plus : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/