La Petite Histoire, cette semaine au Théâtre du Grand Rond

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Théâtre du Grand Rond accueille Compagnie ôRageuse pour le spectacle « La Petite Histoire » avec Sarah Carlini du 7 au 11 décembre 2021.

Cette semaine, l’autrice, metteuse en scène et directrice artistique de la Compagnie ô’Rageuse, Sarah Carlini s’attaque à La petite histoire d’Eugène Durif. La petite histoire c’est surtout la grande histoire de Shakespeare : Un « Roméo et Juliette » moderne et salvateur, un texte contemporain dont l’émotion est exaltée par la danse, la vidéo, le street art et la musique électro-live.

L’écriture contemporaine d’Eugène Durif questionne dans ce texte la place des femmes dans notre société, elle nous parle d’adolescence et pose la question de la transmission intergénérationnelle. C’est aussi un message qui interroge la violence du monde au prisme de l’héritage forcé.

Pour cette création, Sarah Carlini à la mise en scène, s’entoure d’une fine équipe : un comédien-danseur et une comédienne-danseuse talentueux•se, un DJ électro en direct, une chorégraphe et un scénographe ingénieux•ses. Le résultat : une création à la croisée des arts pour rassembler tous les publics, un spectacle générationnel par sa conception et universel par son propos !

Info et réservations : https://www.grand-rond.org/