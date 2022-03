La Nuit du Printemps, c’est ce vendredi à Toulouse !

Partager Facebook

Ce vendredi 25 mars 2022, la Nuit du Printemps fera son retour au Zénith de Toulouse avec un beau casting. Une soirée animée par Alex Vizorek et Christine Berrou.

Avec la COVID et la crise sanitaire, le Festival Le Printemps du Rire a du renoncer à sa grande messe de l’humour au Zénith de Toulouse. L’an dernier, le Bikini avait reçu une version light et en ligne. Retour en 2022 dans la plus grande salle toulousaine pour prendre une vague de rires.

Animé par Alex Vizorek et Christine Berrou, la Nuit du Printemps accueillera sur scène Adrien Montowski, Caroline Esremo, La Bajon, Constance, Inno Jp, Les jumeaux , Elodie Poux, Pablo Mira et Paul Mirabel. Plus de 2h30 d’humour en tout genre et pour tous !

Pour en savoir plus : https://leprintempsdurire.com/