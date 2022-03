BigFlo & Oli en concert à Lacanau cet été !

Partager Facebook

Après leur happening sur la Place du Capitole mardi, les toulousains BigFlo & Oli sont annoncés sur la scène du Stade Municipal de Lacanau dans le cadre du SunSka.

Après leur pause de deux ans, les deux frères décident de commencer leur tournée par les festivals à taille humaine. Ces festivals par lesquels ils ont commencé et ainsi retrouver les sensations du début. L’album presque terminé… Ils préparent leur retour.

En 2016, ils avaient retourné le SunSka. Cet été, Soulbeats Music a le plaisir de les accueillir à nouveau le samedi 23 juillet 2022 au Stade Municipal de Lacanau pour un SunSka Warm Up exclusif ! Une soirée explosive en perspective, avec plus de cinq heures de show au programme et un plateau d’artistes invités spécialement par le groupe pour l’occasion.

Cette date annonce donc l’arrivée d’une tournée très prochainement annoncé avec, on s’en doute, des dates à Toulouse et dans plusieurs festivals.

Réservations : www.soulbeatsmusic.com