La Nuit de la Lecture à Montauban

La Mémo de Montauban participe à la Nuit de la lecture samedi 20 janvier.

Du 18 au 21 janvier prochain, la 8e édition de la Nuit de la Lecture, proposé par le centre National du Livre, prend place dans plusieurs villes de France. Cette année, la thématique tourne autour du « Corps ». A Colomiers, la Mémo organise une belle journée d’activité le 20 janvier.

Le Programme de la journée :

10h30-11h30

Atelier bébés signeurs avec l’association Com’Un signe.

Prenez le temps de vous retrouver au sein d’un espace ludique fait de partages autour de jeux, histoires, comptines et découvrez avec votre enfant les signes de la langue des signes française associés à la parole. Une communication gestuelle pour favoriser la compréhension sensorielle, l’imaginaire et tout simplement renforcer les liens ! De 6 mois à 2 ans.

10h-19h

Toupidrome, avec la ludothèque mobile Tous en jeu

Qui n’a pas fait tourner une pièce de monnaie, un dé, une bague comme on fait tourner une toupie ? Avec ou sans ficelle, au fouet ou à la manivelle, retrouvez ce geste ancestral pour le plaisir des yeux et le plaisir de jouer. Une soixantaine de toupies sont à manipuler au sein du Toupidrome. Le bar à toupies et les pistes de lancers vous attendent ! Entrée libre – Tout Public

À 15h30 et à 17h

Ateliers de fabrication de toupies en origami, avec la ludothèque mobile Tous en jeu

Animés par la ludothèque mobile Tous en jeu, cet atelier propose de fabriquer des toupies en origami. À partir de 9 ans.

À 17h

« Ça commence comme ça » – par la Compagnie La Théière

Seule en scène, une actrice, Isabelle Gaspar. Le récit sinueux de sa rencontre avec des livres, des œuvres, son envie de partage, de théâtre autour de ses expériences et découvertes, de sesamours, car ça commence par là. Sur scène, on passe d’un livre à l’autre, de la lectrice à

l’actrice. On porte plus les mots qu’on endosse les rôles. On voyage de la Russie de Boulgakov aux contrées ventées de Damasio, en passant par les contes de l’enfance et la voix d’Arletty. Des livres, une chaise, et tout un espace à peindre et repeindre pour imaginer la neige en sortant du métro… À partir de 11 ans.

Inscription en ligne sur www.mediatheque-montauban.com