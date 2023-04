La Montauban Beach Color arrive en avril !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn



Samedi 22 avril 2023, participez au « Montauban Beach Color » à Port Canal.

Ne ratez pas cette journée sportive, joyeuse et colorée au complexe sportif de Port Canal, avec au programme : un échauffement musical dès 9h30, suivi du départ de la course colorée de 5km donné à 10h. Les participants auront ensuite la possibilité de prendre le repas de midi sur place, avant le tournoi multisports proposé l’après-midi (à partir de 14h).

La journée s’achèvera de manière festive avec la soirée « beach color » à partir de 21h ! T-shirts et lunettes seront distribués à l’entrée, le jour de l’évènement. La première édition de ce nouvel événement intergénérationnel est organisée par l’association Move your fac, avec le Montauban Beach Soccer 82, en partenariat avec le Conseil Local de la Jeunesse du Grand Montauban et l’appui de la Ville de Montauban.

Les bénéfices obtenus seront reversés à l’association « Les Amis de Charles et Paul ».

Info et inscriptions : www.helloasso.com/associations/association-move-your-fac/evenements/montauban-beach-color-by-move-your-fac