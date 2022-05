La marque Shein arrive à Toulouse

Partager Facebook

Du mercredi 24 au 28 mai, la marque d’ultra fast fashion SHEIN s’installe dans le centre ville de Toulouse avec une boutique éphémère pour ravir les fans de mode.

Après Paris et Marseille, SHEIN, la référence de mode en ligne passe des écrans à la réalité le temps d’un pop-up store éphémère installé au 61 rue de la Pomme . Vêtements, accessoires, maillots de bain, tout sera réuni pour composer sa garde-robe d’été à petits prix. En plus de la collection SHEIN printemps été, c’est aussi l’occasion de découvrir toutes les gammes de l’eshop : la collection Curve avec des tailles allant du XL au 4XL, et la toute dernière nouveauté Luvlette, de la lingerie confortable à petits prix.

Créé en 2012, la marque Shein a surpassé Zara dans le coeur des plus jeunes grâce à une multiplication des nouveautés tous les jours. De plus, les petits prix et les promos régulières permet de dépenser régulièrement et sans compter.

La marque Shein à Toulouse

Du 24 au 28 mai

10H30 – 19H30

61 rue de la Pomme 31 000 Toulouse