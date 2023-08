La Marmaille en concert à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Toujours dans le cadre de Halle Night Long, à la Halle de la Machine Toulouse, découvrez le groupe Marmaille ce samedi 5 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse. Et c’est autour de la Marmaille !

La Marmaille c’est un brillant carrousel aux sonorités classes et cuivrées, un grand-huit aux grooves abondants, aux drums percutants, un train fantôme qui voyage au pays du jazz tordu, de la soul et du rock velu, du clinquant pour les tympans et du voluptueux pour les yeux.

Une chanteuse au mégaphone, un bassiste à voix électrisant, un baryton haut les choeurs, un sax très appeal, un trombone à complice et un batteur éclectique. Cette marmaille-ci dégoupille les répertoires et les musiques !

Infos : www.halledelamachine.fr