PSG, Atlético de Madrid, Milan AC, Liverpool…rendez-vous au AMOS Women’s French Cup à Colomiers

Fin aout, Colomiers accueille une nouvelle édition de la AMOS Women’s French Cup avec quatre clubs mythiques : le PSG, l’Atlético de Madrid, le Milan AC et Liverpool !

Événement incontournable du football féminin, la AMOS Women’s French Cup revient les 28 & 31 août 2023 au Stade Michel Bendichou à Colomiers. L’événement réunit chaque année quatre des meilleures équipes européennes du football féminin.

Quatre clubs européens !

Le tournoi nous propose un plateau incroyable de niveau Ligue des Champions avec pas moins de 8000 personnes attendues pour l’un des tournois de pré-saison les plus relevés du globe. Les plus grandes joueuses du monde se donneront donc rendez-vous à la AMOS WFC à peine 10 jours après la Finale de la Coupe du Monde. L’occasion pour les joueuses, les entraîneurs et les staff de rentrer pleinement dans la saison 2023/2024.

Les organisateurs ont invités le Paris SG, l’Atlético de Madrid, le Milan AC et le Liverpool FC. Les demi-finales se joueront le 28 aout pour une finale et petit finale le 31 aout.

Le foot féminin au sommet

En France, les footballeuses prennent leur place dans l’actualité sportive et continuent leur ascension avec plus de 220000 licenciées. La coupe du Monde féminine cartonne à l’autre bout du globe et sur les antennes françaises avec 4,8 millions de spectateurs pour le FRANCE -Brésil samedi 29 juillet dernier sur FRANCE 2.

Organisé depuis 2017, la AMOS WFC est au premier rang de cette évolution. Autour de la compétition sportive, la AMOS WFC proposera au sein de son “Village” des animations qui raviront petits et grands.

AMOS WFC

28 et 31 aout 2023

Stade Michel Bendichou à Colomiers

La billetterie: womennsfrenchcup.com