Le Salon, nouveau bar lounge à Toulouse

Bernard Bentayou, fondateur du bar La Maison et du Connexion Live inaugure un nouveau bar lounge baptisé Le Salon.

Institution des soirées toulousaines depuis 1998, le bar La Maison, rue Gabriel Péri, ouvre son premier étage, baptisé Le Salon. Ce nouveau bar lounge cosy au design très « British » au coeur de Toulouse joue la carte du double jeu pour séduire les Toulousains. « C’est un espace très glamour, rassurant, chaleureux qui se prête aussi bien aux afterworks qu’aux before, avant d’entrer dans la nuit festive», explique Christophe Vidal, l’ambassadeur du Salon, ex-président de l’association Toulouse Nocturne et fondateur du magazine Minuit. Celui-ci accompagne Bernard Bentayou, le fondateur du bar La Maison, du Connexion Live, du Syphon ou encore du Café Lumière, dans cette nouvelle aventure.

Canapés vintage style Chesterfield, fauteuils Louis XV, cohabitent sans rougir avec des fauteuils style club atelier/industriel, le tout reposant sur une moquette épaisse dont les imprimés ne sont autre que des paons. « Ces paons sont en quelque sorte nos porte- bonheurs ! Selon les cultures, cet oiseau symbolise la paix, la prospérité, l’immortalité, la fertilité… Bref ilrayonne ! », souligne Bernard Bentayou.

Du mercredi au samedi !

Dès 19heures, du mercredi au samedi, cocktails signature saisonniers, champagnes, alcools de niche, vins bio, bulles nature se sirotent tout en dégustant cuisses de grenouille sauvage, gambas, houmous, foie gras… préparés par le Chef Frédéric Phone, dans un esprit tapas plébiscité par les Toulousains.

Vers 22h Le Salon tire les rideaux pour entrer dans la nuit esprit before et accueille toutes les générations. « Toulouse n’offre pas ou très peu de lieux où jeunes et moins jeunes peuvent cohabiter la nuit et se sentir en harmonie. C’est déjà l’ADN du bar La Maison », précise Christophe Vidal. Il était aussi évident pour Bernard Bentayou, homme de culture musicale, que Le Salon s’inscrive dans le prolongement de l’énergie du Connexion Live : « Nous accueillerons notamment des showcases d’artistes…», confirme le fondateur.

Avec une capacité d’accueil de 60 personnes assises, Le Salon est aussi un espace à privatiser en journée pour des entreprises souhaitant réunir leurs collaborateurs ou pour des clubs d’entreprise en quête d’un lieu convivial pour organiser petits- déjeuners ou déjeuners.

Le Salon

9 rue Gabriel Péri – 31000 Toulouse

Tél : 05 61 62 87 22

du mercredi au samedi de 19h à 2h (fermeture à 3h le samedi)