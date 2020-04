La magie de Disney en 2021 au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Pour la première fois en tournée dans toute la France, la magie Disney fait escale au Zénith Toulouse Métropole pour une représentation exceptionnelle de « Disney en concert – Magical Music from the Movies » le 20 mars 2021.

De Mary Poppins à La Reine des Neiges en passant par Le Livre de la Jungle, La Petite Sirène, Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Pocahontas, Raiponce … c’est à une expérience musicale et visuelle unique dans l’univers merveilleux de Disney que sont conviés les plus jeunes comme leurs aînés.

Devant un écran géant de 20 M en ultra HD, un orchestre symphonique complet accompagné des talentueux artistes Emily Pello, Dan Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, vont interpréter en live des extraits des bandes originales de ces films inoubliables avec, en point d’orgue, la présence de Cerise Calixte, la voix de Vaïana dans Vaïana : La Légende du Bout du Monde ainsi que Charlotte Hervieux la voix française de Elsa dans La Reine des neiges 2.

Un voyage enchanté de près de 2 heures qui à n’en pas douter séduira toutes les générations.

Alors que l’on soit nostalgique ou grand rêveur, seul ou en famille, DISNEY EN CONCERT : Magical music from the movies est un rendez-vous à ne pas manquer!

Disney en concert

Samedi 20 mars 2021

Zénith Toulouse Métropole

Infos et réservations : www.zenith-toulousemetropole.com