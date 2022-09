La Grande Braderie de Toulouse prend place en centre ville

Partager Facebook

Les 8, 9 et 10 septembre, la Grande Braderie de Toulouse fêtera ses 10 ans !

La Mairie de Toulouse, Toulouse Métropole, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne organisent la Grande Braderie de Toulouse pour une 10e année. Cette édition se tiendra, comme à son habitude, dans un centre-ville piétonnisé et sécurisé. 800 boutiques attendront les toulousains de 11h à 20h.

Vendredi 9 septembre 2022, bénéficiez jusqu’à 3h de parking gratuit à utiliser directement aux caisses automatiques des parkings publics Indigo et Q-Park de Toulouse.

Le plan de la Grande Braderie :