Rendez-vous au MEETT pour le Salon Auto-Moto Classic

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le salon Auto-Moto Classic, rendez-vous annuel des curieux et passionnés de voitures et motos de collection, revient pour sa 5e édition, les 9, 10 et 11 septembre 2022 au MEETT de Toulouse.

Évènement attendu des acteurs du secteur autos-motos anciennes et des passionnés de belles mécaniques, cette nouvelle édition mobilise une cinquantaine de clubs qui proposeront un plateau exceptionnel. L’exposition « Les belles font leur cinéma » en collaboration avec Midi Retro Auto sera à l’honneur et les aficionados auront le plaisir de retrouver FeeRarissime, 16ème édition, dédiée aux Ferrari, la célébration des 60 ans de l’Alpine A110 et, grande nouveauté cette année, l’American Day et ses belles américaines.

PLUS DE 150 EXPOSANTS RÉUNIS

Cinq halls sur plus de 20 000 m2 accueilleront des vendeurs de véhicules de collection, des animations variées, des expositions et une vente aux enchères. L’occasion pour amateurs et curieux d’admirer quelque 500 véhicules et d’aller à la rencontre de 150 exposants, dont les principales associations et clubs du secteur.

LES BELLES FONT LEUR CINÉMA, L’EXPOSITION ÉVÈNEMENT EN 2022

Avis aux passionnés de James Bond ou de Retour vers le Futur, « Les Belles font leur cinéma ».L’exposition phare de cette 5e édition s’annonce riche d’une quarantaine de véhicules de légende qui ont marqué l’histoire du septième art, tels Le Vieux Fusil, SOS Fantômes ou OSS 117.

Le Salon c’est aussi la présence de l’Alpine A119, la découverte du projet fou de la Cid Babieca de l’ingénieur toulousain José Cabrerizo et le retour de quarante modèles de Ferrari avec des baptêmes dans la marque italienne.

Informations sur le site : www.automoto-classic.com/toulouse/